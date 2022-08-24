Эпидемиологи разобрали простуды волгоградцев на вирусы

Общество 24.08.2022 07:57
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24.08.2022 07:57
За последние два года изменился характер распределения случаев ОРВИ по возрастному признаку среди жителей Волгоградской области. Так, увеличилась доля заболевших взрослых (в 2018 году на долю взрослых приходилось 24% случаев ОРВИ, в 2022 – 57%). Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», озвучили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, где оценили санитарно-противоэпидемические мероприятия по предупреждению возникновения и распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в Волгоградской области в эпидемическом сезоне 2021-2022 годах.
Всего в Волгоградской области за 2021 год зарегистрировано 786,7 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций уточненной и неуточненной локализации (далее - ОРВИ), переболел 31% численности населения (в 2020 году – 23% населения). Из общего числа случаев ОРВИ доля лабораторно подтвержденного гриппа составила 0,02% (за сезон выявлено 189 случаев).
При анализе распространенности возбудителей в зависимости от периода года установлено, что в осенний период 2021 года преобладали заболевания, вызываемые возбудителями: SARS-CoV-2 (30% от числа положительных находок), риновирусом (23%), РС-вирус (19%).
С ноября 2021 года началась активная циркуляция вирусов гриппа с преобладанием типа А/H3N2 - наибольшее количество случаев заболеваний зафиксировано в декабре 2021 со снижением в январе 2022. Циркулировавший вирус гриппа А/H3N2 по данным молекулярных исследований был аналогичен штамму, включенному в состав противогриппозных вакцин на сезон 2021-2022г.
Наряду с циркулировавшими вирусами гриппа в зимний период 2021-2022 годов, доля которого составляла 20%, сохранялось присутствие других респираторных вирусов: SARS-CoV-2 (26%), парагриппа (24%), риновиурса (11%).
При этом не регистрировались случаи микст-инфекции – коронавирусной инфекции и гриппа.
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