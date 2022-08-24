Эпидемиологи разобрали простуды волгоградцев на вирусы









За последние два года изменился характер распределения случаев ОРВИ по возрастному признаку среди жителей Волгоградской области. Так, увеличилась доля заболевших взрослых (в 2018 году на долю взрослых приходилось 24% случаев ОРВИ, в 2022 – 57%). Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», озвучили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, где оценили санитарно-противоэпидемические мероприятия по предупреждению возникновения и распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в Волгоградской области в эпидемическом сезоне 2021-2022 годах.





Всего в Волгоградской области за 2021 год зарегистрировано 786,7 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций уточненной и неуточненной локализации (далее - ОРВИ), переболел 31% численности населения (в 2020 году – 23% населения). Из общего числа случаев ОРВИ доля лабораторно подтвержденного гриппа составила 0,02% (за сезон выявлено 189 случаев).





При анализе распространенности возбудителей в зависимости от периода года установлено, что в осенний период 2021 года преобладали заболевания, вызываемые возбудителями: SARS-CoV-2 (30% от числа положительных находок), риновирусом (23%), РС-вирус (19%).





С ноября 2021 года началась активная циркуляция вирусов гриппа с преобладанием типа А/H3N2 - наибольшее количество случаев заболеваний зафиксировано в декабре 2021 со снижением в январе 2022. Циркулировавший вирус гриппа А/H3N2 по данным молекулярных исследований был аналогичен штамму, включенному в состав противогриппозных вакцин на сезон 2021-2022г.





Наряду с циркулировавшими вирусами гриппа в зимний период 2021-2022 годов, доля которого составляла 20%, сохранялось присутствие других респираторных вирусов: SARS-CoV-2 (26%), парагриппа (24%), риновиурса (11%).





При этом не регистрировались случаи микст-инфекции – коронавирусной инфекции и гриппа.







