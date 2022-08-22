В Волгограде помолятся о жертвах фашистской бомбардировки Сталинграда

Общество 22.08.2022 22:03
0
22.08.2022 22:03
В Александро-Невском соборе Волгограда 23 августа, в 80-ю годовщину массированной бомбардировки Сталинграда, помолятся о мирных жителях, погибших в результате налета фашистской авиации.
Как сообщили в Волгоградской епархии, Божественную литургию и заупокойную литию в память о жертвах той атаки, которая произошла 23 августа 1942 года, совершит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Начало богослужения в 8:00.
23 августа 1942 года в 16:18 по московскому времени по приказу гитлеровского командования 4-й воздушный флот люфтваффе начал массированную бомбардировку Сталинграда, вызвавшую колоссальные разрушения. Несколько сотен самолетов произвели две тысячи вылетов. На Сталинград было сброшено 50 тысяч бомб. В результате массированных авиаударов погибли 43 тысячи мирных жителей, более 50 тысяч получили ранения. Этот день стал самым трагическим в истории Сталинградской битвы.
В Волгограде сорвались торги по продаже советского турвокзала22.08.2022 21:01
Общество 22.08.2022 21:01
В Волгограде снова откладывается ремонт путепровода на ул. Менделеева22.08.2022 17:31
Общество 22.08.2022 17:31
100-метровый флаг РФ развернули в подшефном Волгоградской области районе ЛНР22.08.2022 15:06
Общество 22.08.2022 15:06
«Концессии водоснабжения»: самовольное подключение — это грубое правонарушение22.08.2022 14:06
Общество 22.08.2022 14:06
Огненное шоу и водопад фейерверков: в ЦПКиО Волгограда с размахом отпразднуют День флага РФ22.08.2022 13:17
Общество 22.08.2022 13:17
В Волгограде в окнах студенческого общежития появился символ Z22.08.2022 12:31
Общество 22.08.2022 12:31
Волгоградский губернатор поставил задачи к 1 сентября22.08.2022 10:55
Общество 22.08.2022 10:55
Волгоградскую область вновь ждет испытание жарой до +35 °С22.08.2022 09:50
Общество 22.08.2022 09:50
Убежавшего от волка марафонца потребовали наградить волгоградские зрители ULTRA 10022.08.2022 09:49
Общество 22.08.2022 09:49
Военные отразили условную химатаку под Волгоградом22.08.2022 09:23
Общество 22.08.2022 09:23
Новый главврач назначен в больнице №5 в Волгограде22.08.2022 09:10
Общество 22.08.2022 09:10
Волжские перевозчики в суде победили чиновников и перешли в наступление22.08.2022 08:44
Общество 22.08.2022 08:44
Волгоградцы признались в скромных тратах на подготовку детей к школе22.08.2022 08:09
Общество 22.08.2022 08:09
«Уминали арбузы и стояли на гвоздях»: в Волжском финишировал фестиваль марафонцев и музыкантов21.08.2022 20:45
Общество 21.08.2022 20:45
Жители Волгоградской области в 2022 году узаконили 178 гаражей21.08.2022 18:38
Общество 21.08.2022 18:38