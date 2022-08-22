В Волгограде помолятся о жертвах фашистской бомбардировки Сталинграда









В Александро-Невском соборе Волгограда 23 августа, в 80-ю годовщину массированной бомбардировки Сталинграда, помолятся о мирных жителях, погибших в результате налета фашистской авиации.

Как сообщили в Волгоградской епархии, Божественную литургию и заупокойную литию в память о жертвах той атаки, которая произошла 23 августа 1942 года, совершит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Начало богослужения в 8:00.

23 августа 1942 года в 16:18 по московскому времени по приказу гитлеровского командования 4-й воздушный флот люфтваффе начал массированную бомбардировку Сталинграда, вызвавшую колоссальные разрушения. Несколько сотен самолетов произвели две тысячи вылетов. На Сталинград было сброшено 50 тысяч бомб. В результате массированных авиаударов погибли 43 тысячи мирных жителей, более 50 тысяч получили ранения. Этот день стал самым трагическим в истории Сталинградской битвы.







