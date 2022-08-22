В Центральном районе Волгограда на пересечении улиц Хиросимы и Рокоссовского столкнулись грузовик и легковушка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, автомобилисты встали в «мертвой» пробке.

— Еле двигаемся. Эти двое раскорячились — полоса стоит капитально, — сообщают читатели информагентства.





Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднения на дорогах оцениваются в пять баллов. От 7-й Гвардейской до Второй продольной почти полуторакилометровая пробка. Плотный трафик наблюдается и в сторону Мамаева кургана.





Фото и скриншот: читатели ИА «Высота 102» / «Яндекс.Карты»