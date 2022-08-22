Старый Mercedes лишился колеса в ДТП на проспекте Ленина в Волгограде

Происшествия 22.08.2022 16:13
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22.08.2022 16:13
Столкновение двух иномарок произошло сегодня, 22 августа, на проспекте Ленина в Волгограде. В результате, как сообщили ИА «Высота 102» проезжающие мимо аварии автомобилисты, движение в сторону Краснооктябрьского района было затруднено.
- Водитель автомобиля Mercedes-Benz напротив дома №78б по проспекту Ленина столкнулся с Kia, за рулем которого находилась женщина-водитель. В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили технические повреждения, - прокомментировали аварию в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
От удара у автомобиля Mercedes с номерами Санкт-Петербурга отвалилось колесо.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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