Старый Mercedes лишился колеса в ДТП на проспекте Ленина в Волгограде









Столкновение двух иномарок произошло сегодня, 22 августа, на проспекте Ленина в Волгограде. В результате, как сообщили ИА «Высота 102» проезжающие мимо аварии автомобилисты, движение в сторону Краснооктябрьского района было затруднено.

- Водитель автомобиля Mercedes-Benz напротив дома №78б по проспекту Ленина столкнулся с Kia, за рулем которого находилась женщина-водитель. В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили технические повреждения, - прокомментировали аварию в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

От удара у автомобиля Mercedes с номерами Санкт-Петербурга отвалилось колесо.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



