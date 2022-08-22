



В Станично-Луганском районе Луганской Народной Республики в честь Дня флага Российской Федерации прошла торжественная церемония поднятия триколора размером 100х3м, который предоставила подшефной территории Волгоградская областная общественная организация развития культуры «Дом дружбы». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный группу администрации района в ВКонтакте, открыл мероприятие глава Станично-Луганской администрации ЛНР Альберт Зинченко.

Поздравил с праздником жителей и гостей района представитель Волгоградской области Вячеслав Кузьмин, руководитель организации «Дом дружбы» Казбек Фарниев и ректор Луганского государственного университета имени В.Даля Виктор Рябичев.





Напомним, ранее в Луганской Народной Республике начало работу представительство Волгоградской области. Оно выполняет координационные функции при восстановлении мирной жизни в подшефном районе Республики.

Фото и видео Администрация Станично-Луганского района/ВКонтакте