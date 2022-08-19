Общество

В Волгограде простились с Героем Соцтруда и экс-депутатом Анатолием Лёгким

Общество 19.08.2022 21:21
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19.08.2022 21:21



Сегодня, 19 августа, в Волгограде простились с Героем Социалистического труда и бывшим городским депутатом Анатолием Лёгким, сообщили в Волгоградской городской думе.
Анатолий Захарович умер на 88-ом году жизни. Он более 50 лет трудился токарем на «Баррикадах», неоднократно избирался депутатом Краснооктябрьского районного Совета депутатов трудящихся, Волгоградского областного Совета народных депутатов.
За выдающиеся успехи и мастерство в 1971 году Анатолий Лёгкий был награжден орденом Ленина, в 1974 году – удостоен звания Героя Социалистического труда.
Анатолий Лёгкий родился 26 июля 1935 года в городе Ленинграде. В семилетнем возрасте остался сиротой и был отправлен в Сталинград, где его усыновила семья рабочих завода «Баррикады» Лёгких. После окончания профучилища молодого специалиста направили на завод бурового оборудования «Баррикады».
За короткое время он освоил сложную рабочую специальность, стал передовиком. Ему доверяли обработку наиболее сложных и ответственных деталей для изделий оборонного значения. За выпуск продукции высокого качества Анатолий Лёгкий получил почетное звание «Токарь высшего класса» и «Токарь-универсал».
Депутаты Волгоградской гордумы выражают искрение соболезнования родным и близким Анатолия Захаровича Лёгкого.


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