Губернатор Волгоградской области сегодня, 19 августа, начал рабочее утро с поездки в детский оздоровительный лагерь «Орленок». Основное внимание, сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров уделил общению с детьми, еще раз подчеркнув, что развитие городской инфраструктуры прежде всего ориентировано на молодежь и должно проходить при непосредственном участии молодых волгоградцев.

Глава региона во время занятия Российского движения школьников взял слово и обратился к ребятам. Основная мысль, озвученная Бочаровы: лагерь будет еще современнее, интереснее, и мнение детей — здесь главное.

– Нам нужно сделать современный центр, а чтобы он таким стал, необходимо опираться на предложения ребят и самый лучший всероссийский опыт, – подчеркнул глава волгоградского региона.

Напомним, что в «Орленке» уже построены многофункциональная спортивная площадка с трибуной на 448 мест и площадка для воркаута, установлены столы для игры в пинг-понг и малые архитектурные формы. Провести свободное время дети могут, в том числе, в четырёх павильонах для занятий декоративно-прикладного искусства. Проведено комплексное озеленение с устройством системы автоматического полива и обустройством пешеходных дорожек. Также на территории лагеря работают бассейн, скалодром, верёвочный парк «Вертикаль», библиотека, эстрадно-театральный комплекс на 600 посадочных мест, пространство для дополнительного образования «Космос».

К слову, экскурсию по территории лагеря для губернатора и главы Волгограда провели дети, по ходу внося предложения по развитию.

Губернатором уже поставлена задача проработать возможности организации площадок для массовых мероприятий, организации полнокровного стадиона и др.

В настоящее время общение главы региона с детьми продолжается. Судя по тому, что Бочаров попросил покинуть помещение представителей СМИ, он настроен на максимально доверительный разговор.