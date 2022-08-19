В Волгоградской области снова дорожает белокачанная капуста

На уходящей неделе Волгоградстат зафиксировал рост цен на капусту белокочанную. Как сообщает ИА «Высота 102», ее стоимость увеличилась на 2,6% и составляет в среднем 22 рубля за килограмм. При этом еще около двух недель назад в некоторых супермаркетах ее продавали по 13 рублей за килограмм.

В то же время цены почти на все другие овощи в регионе снизились. Так, свекла подешевела на 8,5% (27,26 рубля за кг), морковь – на 7,6% (33,19 рубля за кг), лук репчатый – на 6,1% (35,39 рубля за кг). В канун яблочного спаса также снизилась стоимость этих фруктов – на 5,6%. Теперь килограмм яблок стоит в среднем около 93 рублей. Но все равно цена на бананы ниже, чем на яблоки – 75,88 рубля за кг.

Одновременно чуть поднялась цена на свинину – на 0,5% (312 рубля за кг), сахар – на 0,5% (72,28 рубля), масло сливочное – на 0,25% (762,85 рубля за кг) и мясо кур – на 0,28% (158 рубля за кг).

Из предметов первой необходимости подешевели бумага туалетная – на 1,7% (21,24 рубля), мыло - на 1% (57,51 рубля), зубная паста (144,43 рубля), детские подгузники – на 1% (205,32 рубля за 10 штук).

В то же время увеличились цены на корма для животных – почти на 2%, прокладки – на 1%, шампунь – на 0,8%, стиральный порошок – на 0,6%.