Общество 19.08.2022 08:39
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19.08.2022 08:39
Роспотребнадзор опубликовал данные мониторинга за качеством питьевой воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении, в первом полугодии 2022 года были взяты пробы воды из 99 точек во всех муниципальных образованиях Волгоградской области на органолептические, санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
Так, была отобрана 2871 проба на санитарно-химические показатели, из них 13,8 % не соответствует гигиеническим нормативам, что ниже показателя в 2021 году за этот же период (20%).
На микробиологические показатели отобрана 4451 проба, из них 2,3 % не соответствует гигиеническим нормативам, что ниже показателя за 2021 год за этот же период (2,9%).
В 463 пробах, взятых для исследования на наличие паразитов, отклонения от нормативов не выявлено.
В управлении Роспотребнадзора пояснили, что, в случае выявления в рамках проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, сведения направляются в органы местного самоуправления для принятия управленческих решений.
В 2022 году были направлены 33 соответствующих уведомлений, что меньше на 2 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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