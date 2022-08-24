Общество 24.08.2022 10:43
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24.08.2022 10:43
Феликс Евтушенков работает в структурах АФК «Система» с 1999 года. С 2019 года он возглавляет совет директоров ПАО «МТС», курирует развитие IT-проектов и экосистемы компании. Занимается благотворительностью, возглавляет попечительский совет БФ «Система».
Евтушенков Феликс Владимирович: информационные технологии и социальная ответственность бизнеса.
Евтушенков является управляющим партнером АФК «Система» и возглавляет Совет директоров ПАО «МТС». Он занимается развитием IT-сферы, инвестирует в высокотехнологичные стартапы и строит одну из самых больших и полезных экосистем в России.
Образование и начало карьеры
Евтушенков Феликс Владимирович родился в Москве 14 ноября 1978 года. Окончил ИМПЭ им. А. С. Грибоедова по специальности «Юриспруденция». Позже защитил диплом по направлению «Менеджер нефтегазового предприятия» в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.
С 1999-го по 2008-й работал в структурах, входящих в группу АФК «Система». Стартовой должностью Евтушенкова стала позиция помощника президента в дочерней компании корпорации— ЗАО «Система-Инвест».
Феликс Евтушенков — АФК «Система» и ПАО «МТС»
В 2008 году его пригласили на место вице-президента компании АФК «Система». Позже топ-менеджер также вошел в Совет директоров ПАО «МТС», почти 50% акций которого принадлежит корпорации, а с 2019 года он председательствует в Совете.
С этого же 2019 года МТС увеличила финансовые вложения в сферу информационных технологий.
В 2020-м компания первая в России получила лицензию на предоставление интернета 5G в 83 регионах и приступила к созданию выделенных (защищенных) сетей для промышленных предприятий страны.
В 2021-м МТС инвестировала в такие стартапы, как онлайн-сервисы по управлению финансами, домашними делами и в сфере образования. Всего в 2021 году к МТС для создания совместных решений присоединилось более 1000 партнеров.
При Евтушенкове в 2021 году количество экосистемных абонентов — клиентов, которые пользуются несколькими цифровыми продуктами, — выросло почти до 9 млн человек, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом.
Экосистема МТС постоянно расширяется, поэтому компания нуждается в квалифицированных кадрах. Руководство планирует, что в 2022 году дополнительно привлечет на работу более пяти тысяч IT-специалистов.
Бизнес — людям
Особое внимание Евтушенков уделяет благотворительной деятельности. Он возглавляет попечительский совет БФ «Система». Фонд поддерживает культуру, популяризирует искусство, помогает волонтерскому движению и реализует социальные проекты для молодежи.
Один из них — «Лифт в будущее» — представляет собой цифровой путеводитель для тех, кто хочет построить успешную карьеру. Специальная онлайн-платформа не только помогает школьникам и студентам выбрать подходящую профессию, но и дает возможность уже состоявшимся специалистам улучшить свои компетенции. Образовательные программы бесплатны для всех желающих.
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