В Волгограде простились с Заслуженным спасателем России Алексеем Ракшиным. Как сообщает ИА «Высота 102», легендарного спасателя похоронили сегодня, 17 августа, на кладбище Краснооктябрьского района.

— Алексей Васильевич всегда отличался беззаветным мужеством, исключительным трудолюбием и упорством в достижении поставленных целей. Был отличным семьянином, любящим отцом и любимым мужем, верным товарищем и умелым руководителем, — рассказали информагентству коллеги спасателя.

Проводить в последний путь Ракшина пришли не только родные и близкие, но и многочисленные сослуживцы. Сотрудники регионального главка МЧС выразили глубочайшие соболезнования в связи с безвременной кончиной Алексея Васильевича.

Ракшина не стало на 65-м году жизни. Уроженец Волгограда — он начал свою трудовую биографию с ученика подручного сталевара на заводе «Красный Октябрь», где проработал на различных должностях до 1997 года.

Затем Алексей Ракшин возглавил вновь созданное муниципальное учреждение «Городской аварийно-спасательный отряд города Волгограда». Лично не раз участвовал в аварийно-спасательных работах и всегда умело руководил подчиненными. Оставался несменным командиром отряда до февраля 2013 года. Являлся спасателем 1 класса.

С июня 2013-го Ракшин перешел в Краснослободский поисково-спасательный отряд. Успехи спасателя неоднократно поощрялись руководством. Награждался ведомственными знаками отличия и медалями МЧС России.

27 марта 2019 года указом Президента России Владимира Путина Ракшину присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации».

Фото и коллаж: ГУ МЧС России по Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»