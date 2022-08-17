В Волгограде с избитым оперативниками подростком работают психологи









Избитый в Волгограде полицейскими 14-летний подросток проходит курс реабилитации у психолога. Об этом ИА «Высота 102» сообщила мама мальчика Нина Костина.

«Сегодня к нам придет психолог, будет заниматься с Сашей», - рассказала женщина. По ее словам, пройти курс реабилитации с психологом предложили специалисты соцзащиты, и она не возражала. Также ее сын проходит амбулаторное лечение после полученных травм. Он наблюдается у хирурга и окулиста.

Напомним, на прошлой неделе подростка экстренно прооперировали. Врачи больницы №7 удалили у ребенка огромную гематому на голове, величиной с кулак. В настоящее время подросток находится дома и лечится амбулаторно.

Как ранее сообщало информагентство, 2 августа двое крепких мужчин в поселке Селезневка в Тракторозаводском районе Волгограда средь бела дня избили 14-летнего подростка, который просто шел по улице. Мама мальчика сообщила, что это были полицейские по борьбе с оборотом наркотиков, которые приняли ее сына за закладчика.

Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по области по итогам проверки возбудил уголовное дело в отношении двух оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Волгограду по признакам преступления, предусмотренного п. «а, г, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц в отношении несовершеннолетнего.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что оперативников отстранили от работы. К дисциплинарной ответственности привлечены руководители полицейских.

Фото: Нина Костина

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