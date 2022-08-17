Общество

Полковник полиции после Волгограда возглавил райотдел на малой родине

Общество 17.08.2022 14:43
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17.08.2022 14:43



Бывший начальник отдела полиции №4 по Центральному району Волгограда Олег Сергиенко возглавил ОМВД России по Быковскому району Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, сегодня, 17 августа, нового руководителя личному составу райотдела представил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко.
Примечательно, что полковник полиции Олег Сергиенко родом из Быковского района. Он родился в рабочем поселке Быково в 1978 году. В органах внутренних дел служит с 1999 года. Имеет высшее юридическое образование. Начинал службу с должности следователя следственного отделения при ОВД Быковского района. С 2011 года занимал руководящие должности в Отделах МВД России по Быковскому и Светлоярскому районам. С декабря 2018 по август 2022 г. возглавлял отдел полиции № 4 (Центральный район) УМВД России по городу Волгограду.
Бывший начальник Отдел МВД России по Быковскому району полковник полиции Нурмуханбет Имашев уволен из органов внутренних дел в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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