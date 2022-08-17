Общество

В Волгограде вводят единый проездной за 1800 рублей на все виды транспорта

Общество 17.08.2022 10:38
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17.08.2022 10:38


Муниципалитет разработал для пассажиров городского общественного транспорта два новых тарифных плана на базе транспортной карты «Волна». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, варианты оплаты проезда помогут снизить затраты тех горожан, которые активно пользуются общественным транспортом. 

Один из предлагаемых тарифов дополнит уже существующий «Часовой безлимитный (пересадочный)», но будет рассчитан уже на двухчасовую поездку с пересадками по льготной цене. Стоимость первой поездки будет установлена на уровне 25 рублей. Каждая последующая пересадка будет стоить 10 рублей, при этом пассажир сможет совершить неограниченное количество пересадок в течение 120 минут после первой транзакции. Также для горожан продолжит действовать тариф с периодом 60 минут – после оплаты проезда в размере 30 рублей пассажир может в течение часа сделать неограниченное количество пересадок без дополнительной оплаты.

Второй тариф, предлагаемый к утверждению – единый проездной билет на все виды общественного транспорта, работающего на муниципальных маршрутах. До настоящего времени подобного тарифного плана в Волгограде не существовало. Учитывая пожелания горожан, администрация разработала универсальный тариф, который позволит пользоваться любым видом муниципального общественного транспорта без ограничений – автобусом, троллейбусом, трамваем и скоростным трамваем. Стоимость проездного билета «Единый» составит 1800 рублей в месяц. Такой тариф станет экономически выгоден всем волгоградцам, совершающим ежедневно три и более поездки на различных видах общественного транспорта.

Новые тарифы вступят в действие после утверждения Волгоградской городской думой, пояснили в администрации. 


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