Голубоглазого волгоградца ищут уже третий месяц

Общество 17.08.2022 07:52
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17.08.2022 07:52
До сих пор ничего неизвестно о местонахождении 44-летнего волгоградца, который пропал еще 7 июня 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики из группы «Лиза Алерт», тем не менее родственники и волонтеры не теряют надежды его найти.
Приметы Алексея Александровича Кузнецова – рост 165 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. В какой одежде он был, неизвестно.
Все[, кому что-то известно о пропавшем мужчине, просьба связаться с организатором поисков Марией – 89376918828.
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