Голубоглазого волгоградца ищут уже третий месяц









До сих пор ничего неизвестно о местонахождении 44-летнего волгоградца, который пропал еще 7 июня 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики из группы «Лиза Алерт», тем не менее родственники и волонтеры не теряют надежды его найти.





Приметы Алексея Александровича Кузнецова – рост 165 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. В какой одежде он был, неизвестно.





Все[, кому что-то известно о пропавшем мужчине, просьба связаться с организатором поисков Марией – 89376918828.



