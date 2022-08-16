Ветерана труда в Волгоградской области лишили выплат на два года



Центр социальной защиты населения необоснованно лишил ежемесячных денежных выплат Ветерана труда Волгоградской области.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, пенсионеру, проживающему в Краснооктябрьском районе Волгограда, более двух лет не выплачивалась положенная ему денежная выплата при наличии к тому оснований.

Надзорная проверка была проведена по обращению Ветерана труда Волгоградской области, который сообщил в прокуратуру о нарушении социальных прав.

По иску прокуратуры на соцзащиту возложена обязанность провести мужчине ежемесячную денежную выплату за период с 2020 года. Такое решение принял Краснооктябрьский районный суд Волгограда.



