Ветерана труда в Волгоградской области лишили выплат на два года

Центр социальной защиты населения необоснованно лишил ежемесячных денежных выплат Ветерана труда Волгоградской области.
Общество 16.08.2022 17:00
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16.08.2022 17:00
Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, пенсионеру, проживающему в Краснооктябрьском районе Волгограда, более двух лет не выплачивалась положенная ему денежная выплата при наличии к тому оснований.
Надзорная проверка была проведена по обращению Ветерана труда Волгоградской области, который сообщил в прокуратуру о нарушении социальных прав.
По иску прокуратуры на соцзащиту возложена обязанность провести мужчине ежемесячную денежную выплату за период с 2020 года. Такое решение принял Краснооктябрьский районный суд Волгограда.
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