Экс-супруг Ирины Дубцовой споет в волгоградском аэропорту

В аэропорту Волгограда 9 сентября пройдет музыкальный фестиваль INDIAN SUMMER FEST. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе воздушной гавани, на сцене, которая будет установлена на газоне напротив терминалов аэропорта, выступят волгоградские кавер-группы Мадрид, Третий Рим, RussoTuristo, MEGAPOLIS. Хедлайнером вечера станет группа PLAZMA, одним из солистов которой является Роман Черницын, экс-супруг певицы из Волгограда Ирины Дубцовой.

Для гостей праздника будут организованы интерактивные фотозоны, фудкорты с угощениями и напитками, также посетители фестиваля смогут отдохнуть в комфортной лаунж-зоне.

Начнется музыкальный фестиваль в 18.00, а закончится в 21.00 праздничным фейерверком. Вход на мероприятие свободный.