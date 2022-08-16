Огонь уничтожил 24 гектара пшеницы в хуторе Новокиевка Волгоградской области

Сегодня, 16 августа на поле около хутора Новокиевка Новоаннинского района произошел пожар, который уничтожил 24 гектара пшеницы. Как рассказал ИА «Высота 102» гендиректор ООО «Гелио-Пакс-Агро» Юрий Зенчев, которое занимается выращиванием зерновых и масличных культур, происшествие случилось в разгар дня, когда на поле работали комбайны.

– Основное пламя потушили наши работники, у нас на такие случаи всегда припасена и специальная техника, и средства, - рассказал руководитель сельхозпредприятия. – Если бы не это, ущерб мог быть гораздо больше. Подоспевшие пожарные пролили тлеющее поле. В чем причина пожара, пока неизвестно. Вся техника у нас исправна.

Напомним, недавно крупный пожар произошел на пшеничном поле в Киквидзенском районе Волгоградской области. Тогда из-за молнии сгорели плантации с озимой пшеницей на площади 125 гектаров.