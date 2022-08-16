Происшествия

Огонь уничтожил 24 гектара пшеницы в хуторе Новокиевка Волгоградской области

Происшествия 16.08.2022 15:14
0
16.08.2022 15:14


Сегодня, 16 августа  на поле около хутора Новокиевка Новоаннинского района произошел пожар, который уничтожил 24 гектара пшеницы. Как рассказал ИА «Высота 102» гендиректор ООО «Гелио-Пакс-Агро» Юрий Зенчев, которое занимается выращиванием зерновых и масличных культур, происшествие случилось в разгар дня, когда на поле работали комбайны. 

– Основное пламя потушили наши работники, у нас на такие случаи всегда припасена и специальная техника, и средства, - рассказал руководитель сельхозпредприятия. – Если бы не это, ущерб мог быть гораздо больше. Подоспевшие пожарные пролили тлеющее поле. В чем причина пожара, пока неизвестно. Вся техника у нас исправна.

Напомним, недавно крупный пожар произошел на пшеничном поле в Киквидзенском районе Волгоградской области. Тогда из-за молнии сгорели плантации с озимой пшеницей на площади 125 гектаров. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.08.2022 18:27
Происшествия 16.08.2022 18:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2022 18:26
Происшествия 16.08.2022 18:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2022 17:59
Происшествия 16.08.2022 17:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2022 17:52
Происшествия 16.08.2022 17:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2022 13:29
Происшествия 16.08.2022 13:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2022 11:17
Происшествия 16.08.2022 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2022 10:28
Происшествия 16.08.2022 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2022 09:11
Происшествия 16.08.2022 09:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2022 09:03
Происшествия 16.08.2022 09:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2022 09:03
Происшествия 16.08.2022 09:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.08.2022 20:43
Происшествия 15.08.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.08.2022 18:59
Происшествия 15.08.2022 18:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.08.2022 16:56
Происшествия 15.08.2022 16:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.08.2022 16:51
Происшествия 15.08.2022 16:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.08.2022 16:33
Происшествия 15.08.2022 16:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:37
ЦБ: в Волгограде и области ускорился рост цен на интернет, связь и заграничный отдыхСмотреть фотографии
19:14
Волгоград включили в топ-20 городов для летнего отдыха с детьмиСмотреть фотографии
18:43
Банк «Открытие»: большинство жителей ЮФО не испытывают сложностей из-за ограничений при оплате игр онлайнСмотреть фотографии
18:27
«Уходите, это наша земля!»: хозяева коттеджа оттаскали за волосы волгоградку на стихийной остановкеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:26
В Волгограде Родину-мать окутало черным дымомСмотреть фотографии
17:59
В Волгограде из-за угрозы взрыва эвакуируют областной судСмотреть фотографии
17:52
Мужчина в камуфляже пропал в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде жестокого убийцу нашли по отпечаткам пальцев через 14 летСмотреть фотографииCмотреть видео
17:05
Масштабные дорожные изменения в Волгоградской области показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:04
Теперь больше и чаще: раскаленные дороги Волгограда окатили душемСмотреть фотографии
17:00
Ветерана труда в Волгоградской области лишили выплат на два годаСмотреть фотографии
16:52
Экс-супруг Ирины Дубцовой споет в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
15:49
Ждем ливни, грозы и град: в Волгоградской области похолодает до +12 °ССмотреть фотографии
15:14
Огонь уничтожил 24 гектара пшеницы в хуторе Новокиевка Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:26
«Света белого не увидим»: волгоградцев возмутило строительство высотки перед их окнамиСмотреть фотографии
13:49
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2022 обеспечила свыше 3,5 млн часов трансляцийСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде нашли нового перевозчика для жителей поселка Горная ПолянаСмотреть фотографии
13:29
Разбили турникет: волгоградцев залили газом в ходе конфликта в московском метроСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
Обход Нового Рогачика под Волгоградом спроектируют в сентябреСмотреть фотографии
12:59
билайн: волгоградская молодежь разговаривает по телефону дольше, чем в среднем по РоссииСмотреть фотографии
12:37
С каждым днем становилось хуже: мозг 42-летнего волгоградца уничтожили паразитыСмотреть фотографии
11:34
Президент РФ назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:17
В Волжском на парковке в машине умер мужчинаСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде рэперов из «Касты» пытались уличить в экстремизмеСмотреть фотографии
10:40
Работникам «Красного Октября» повысили зарплатуСмотреть фотографии
10:28
Компания молодежи разбилась на «Ладе» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:14
Полис ОМС для студентовСмотреть фотографии
09:56
Бочаров с главой Росавтодора облетели дорожные стройки ВолгоградаСмотреть фотографии
09:54
Улицу Козловскую частично перекрыли в Волгограде из-за раскопокСмотреть фотографии
09:52
На фестиваль «ULTRA 100» из Волгограда в Волжский пустят дополнительные электричкиСмотреть фотографии
 