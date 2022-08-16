Общество 16.08.2022 09:52
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16.08.2022 09:52
Дополнительные электрички между Волгоградом и Волжским будут курсировать в эти выходные, 20 и 21 августа, в дни проведения спортивного фестиваля «ULTRA 100».
Расписание пригородных поездов на 20 августа:
– № 6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправлением со ст. Волгоград-1 в 7:45, прибытием на конечную ст. Волжский в 8:37;
– № 6427/6428 Волжский – Волгоград-1 отправлением со ст. Волжский в 22:57, прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 23:46.
Расписание на 21 августа:
– № 6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправлением со ст. Волгоград-1 в 9:00, прибытием на конечную ст. Волжский в 9:52;
– № 6427/6428 Волжский – Волгоград-1 отправлением со ст. Волжский в 20:50, прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 21:39.
Фестиваль «ULTRA 100» пройдет 20 и 21 августа в парке «Волжский», где волжан и гостей города ждут 35 площадок для спорта, музыки и самовыражения. Для спортсменов подготовлено 9 марафонских дистанций протяженностью от 1,5 до 220 км, в рамках Ultra 100 пройдут соревнования по SUP-серфингу и конные состязания, а также сдача норм ГТО для всех желающих. Предусмотрена концертная программа в формате нон-стоп с участием столичных, волгоградских и волжских артистов, шоу гигантских воздушных змеев, работа площадок аквагрима, татуажа, боди-арта.
Фото: администрации Волжского
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