



Дополнительные электрички между Волгоградом и Волжским будут курсировать в эти выходные, 20 и 21 августа, в дни проведения спортивного фестиваля «ULTRA 100».

Расписание пригородных поездов на 20 августа:

– № 6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправлением со ст. Волгоград-1 в 7:45, прибытием на конечную ст. Волжский в 8:37;

– № 6427/6428 Волжский – Волгоград-1 отправлением со ст. Волжский в 22:57, прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 23:46.

Расписание на 21 августа:

– № 6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправлением со ст. Волгоград-1 в 9:00, прибытием на конечную ст. Волжский в 9:52;

– № 6427/6428 Волжский – Волгоград-1 отправлением со ст. Волжский в 20:50, прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 21:39.

Фестиваль «ULTRA 100» пройдет 20 и 21 августа в парке «Волжский», где волжан и гостей города ждут 35 площадок для спорта, музыки и самовыражения. Для спортсменов подготовлено 9 марафонских дистанций протяженностью от 1,5 до 220 км, в рамках Ultra 100 пройдут соревнования по SUP-серфингу и конные состязания, а также сдача норм ГТО для всех желающих. Предусмотрена концертная программа в формате нон-стоп с участием столичных, волгоградских и волжских артистов, шоу гигантских воздушных змеев, работа площадок аквагрима, татуажа, боди-арта.

Фото: администрации Волжского