Обозвал проституткой: волгоградцу всадили нож в шею за оскорбление

В Новоаннинский районный суд Волгоградской области поступили материалы уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина обвиняется в убийстве своего приятеля.

Следствием установлено, что пятого июня 2022 года обвиняемый принимал у себя дома знакомого. Застолье не обошлось без спиртного. Пострадавший стал грубо себя вести, нецензурно выражаться, обзывая сожительницу своего друга проституткой, а также позволяя себе грубые высказывания в отношении матери хозяина дома.

Мужчину взбесило такое поведение своего знакомого, и он схватился за нож, нанеся удары своему обидчику в область шеи и левого локтевого сгиба. Обвиняемый попытался остановить обильное кровотечение, а также попросил соседку вызвать скорую помощь. Однако прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего.

Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от шести до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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