Происшествия

Перекресток Качинцев и Жукова в Волгограде остался без зеленого света

Происшествия 15.08.2022 12:38
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15.08.2022 12:38


В Волгограде частично перестал работать светофор на пересечении улицы Качинцев и проспекта Жукова. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, информация о проблемах со светофором, в частности с секцией зеленого света,  была направлена в МБУ «Северное», работники которого занялись устранением поломки. 

Напомним, 12 августа в районе Мамаева кургана несколько часов не работали светофоры из-за работ, проводимых сторонней организацией. Перейти дорогу пешеходам было крайне сложно из-за летящих на высокой скорости автомобилей. 

Скриншот: Яндекс Карты 


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