Перекресток Качинцев и Жукова в Волгограде остался без зеленого света

В Волгограде частично перестал работать светофор на пересечении улицы Качинцев и проспекта Жукова. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, информация о проблемах со светофором, в частности с секцией зеленого света, была направлена в МБУ «Северное», работники которого занялись устранением поломки.

Напомним, 12 августа в районе Мамаева кургана несколько часов не работали светофоры из-за работ, проводимых сторонней организацией. Перейти дорогу пешеходам было крайне сложно из-за летящих на высокой скорости автомобилей.

Скриншот: Яндекс Карты