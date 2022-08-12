В Волгограде около Мамаева кургана погасли светофоры

Общество 12.08.2022 13:44
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12.08.2022 13:44
В Волгограде перестали работать светофоры в районе остановки «Мамаев курган» на проспекте Ленина. Об этом сообщили ИА «Высота 102» горожане.
В администрации города пояснили, что приостановка работы светофорного объекта связана с работами на энергосетях, проводимых сторонней организацией. Возобновление работы - ориентировочно в 16.00.
Информация о необходимости ручного регулирования движения на данном участке на период отключения светофора была направлена в соответствующее ведомство, уточнили в администрации города.
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