Бочаров напомнил чиновникам о фонтанах и фурах, убивающих дороги в жару

Оперативное совещание утром 15 августа губернатор Волгоградской области посвятил мерам безопасности в связи с установившейся в регионе экстремальной жарой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи по организации работы соцучреждений, объектов ЖКХ и дорожно-транспортной инфраструктуры.

– Пользуясь случаем, обращаюсь к жителям Волгоградской области, особенно к тем, чье здоровье во многом зависит от изменений погоды, с просьбой обратить дополнительное внимание на состояние своего здоровья и ограничить пребывание вне помещений, на открытом воздухе, на солнце, соблюдать питьевой режим и, при необходимости нахождения на улице, иметь при себе требуемые медицинские препараты и запас питьевой воды, — с таким обращением выступил Андрей Бочаров этим утром. — Кроме того, такая продолжительная сухая жаркая погода в сочетании с высокой ветровой нагрузкой является фактором риска ухудшения пожарной ситуации и требует принятия дополнительных профилактических мер в рамках особого противопожарного режима, который в настоящее время действует на территории Волгоградской области».

Особого внимания, подчеркнул губернатор, сегодня требуют энергохозяйство и дорожно-транспортная обстановка в Волгоградской области. Что касается дорог, Бочаров поручил принять экстренные меры по ограничению движения большегрузов в периоды наиболее высоких дневных температур.

Профильным службам Андрей Бочаров озвучил персональные задачи.

В сфере охраны здоровья людей:

принять дополнительные решения по режиму пребывания вне помещений в детских садах, детских летних оздоровительных лагерях, социальных учреждениях с круглосуточным проживанием людей;





принять дополнительные меры по созданию в торговых, прежде всего в аптечных пунктах, в соцучерждениях на территории муниципальных образований Волгоградской области пунктов здоровья для людей старшего возраста, с возможностью измерить давление и отдохнуть в прохладном помещении;





в условиях высоких температур атмосферного воздуха обеспечить бесперебойную работу фонтанов, поливочных систем, уличных питьевых фонтанчиков;





сотрудникам правоохранительных органов и добровольных народных дружин, выполняющим служебные обязанности по патрулированию населенных пунктов, обращать дополнительное внимание на состояние здоровья людей старшего возраста, находящихся на открытом воздухе.

В сфере обеспечения пожарной безопасности:

усилить межведомственную рейдовую работу, контроль за проведением профилактических мероприятий и обеспечением пожарной безопасности на всей территории Волгоградской области;





в каждом муниципальном образовании обеспечить формирование дополнительного запаса сил и средств на случай осложнения пожароопасной обстановки;





осуществить наполнение всех имеющихся емкостей и автоцистерн водой для использования в случае возникновения угроз пожарной безопасности;





провести проверку готовности маршрутов к источникам водоснабжения и подготовить места для экстренного забора воды в природных водоемах;





при необходимости быть готовыми к размещению в густонаселенных районах дополнительных емкостей с питьевой водой;





строго в соответствии с графиком осуществлять патрулирование лесного фонда на территории Волгоградской области в соответствии с классами пожарной опасности;





обеспечить в муниципальных образованиях сельских территорий круглосуточное дежурство водовозок для использования в бытовых нуждах и на случай осложнения пожароопасной обстановки.

В сфере энергобезопасности и ЖКХ:

ресурсоснабжающим организациям, контролирующим структурам, управляющим компаниям и коммунальным службам запланировать дополнительные рейды по осуществлению контроля за электросетевой и газовой инфраструктурой, а также объектами жилищно-коммунального хозяйства;





во взаимодействии с ресурсоснабжающими и сетевыми организациями усилить технический контроль за состоянием сетевого хозяйства, оборудования с целью его безаварийной работы и обеспечения противопожарной безопасности;





с привлечением управляющих компаний усилить разъяснительную и профилактическую работу с жителями в целях безусловного соблюдения правил пожарной безопасности при обращении с электрооборудованием;





сформировать дополнительные запасы средств, предназначенных для использования при тушении объектов электроэнергетики.

В сфере дорожного хозяйства: