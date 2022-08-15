Общество

Бочаров напомнил чиновникам о фонтанах и фурах, убивающих дороги в жару

Общество 15.08.2022 11:05
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15.08.2022 11:05


Оперативное совещание утром 15 августа губернатор Волгоградской области посвятил мерам безопасности в связи с установившейся в регионе экстремальной жарой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи по организации работы соцучреждений, объектов ЖКХ и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Пользуясь случаем, обращаюсь к жителям Волгоградской области, особенно к тем, чье здоровье во многом зависит от изменений погоды, с просьбой обратить дополнительное внимание на состояние своего здоровья и ограничить пребывание вне помещений, на открытом воздухе, на солнце, соблюдать питьевой режим и, при необходимости нахождения на улице, иметь при себе требуемые медицинские препараты и запас питьевой воды, — с таким обращением выступил Андрей Бочаров этим утром. — Кроме того, такая продолжительная сухая жаркая погода в сочетании с высокой ветровой нагрузкой является фактором риска ухудшения пожарной ситуации и требует принятия дополнительных профилактических мер в рамках особого противопожарного режима, который в настоящее время действует на территории Волгоградской области».

Особого внимания, подчеркнул  губернатор, сегодня требуют энергохозяйство и дорожно-транспортная обстановка в Волгоградской области. Что касается дорог, Бочаров поручил принять экстренные меры по ограничению движения большегрузов в периоды наиболее высоких дневных температур.

Профильным службам Андрей Бочаров озвучил персональные задачи. 

В сфере охраны здоровья людей:

  • принять дополнительные решения по режиму пребывания вне помещений в детских садах, детских летних оздоровительных лагерях, социальных учреждениях с круглосуточным проживанием людей;

  • принять дополнительные меры по созданию в торговых, прежде всего в аптечных пунктах, в соцучерждениях на территории муниципальных образований Волгоградской области пунктов здоровья для людей старшего возраста, с возможностью измерить давление и отдохнуть в прохладном помещении;

  • в условиях высоких температур атмосферного воздуха обеспечить бесперебойную работу фонтанов, поливочных систем, уличных питьевых фонтанчиков;

  • сотрудникам правоохранительных органов и добровольных народных дружин, выполняющим служебные обязанности по патрулированию населенных пунктов, обращать дополнительное внимание на состояние здоровья людей старшего возраста, находящихся на открытом воздухе.

 

В сфере обеспечения пожарной безопасности:

  • усилить межведомственную рейдовую работу, контроль за проведением профилактических мероприятий и обеспечением пожарной безопасности на всей территории Волгоградской области;

  • в каждом муниципальном образовании обеспечить формирование дополнительного запаса сил и средств на случай осложнения пожароопасной обстановки;

  • осуществить наполнение всех имеющихся емкостей и автоцистерн водой для использования в случае возникновения угроз пожарной безопасности;

  • провести проверку готовности маршрутов к источникам водоснабжения и подготовить места для экстренного забора воды в природных водоемах;

  • при необходимости быть готовыми к размещению в густонаселенных районах дополнительных емкостей с питьевой водой;

  • строго в соответствии с графиком осуществлять патрулирование лесного фонда на территории Волгоградской области в соответствии с классами пожарной опасности;

  • обеспечить в муниципальных образованиях сельских территорий круглосуточное дежурство водовозок для использования в бытовых нуждах и на случай осложнения пожароопасной обстановки.

В сфере энергобезопасности и ЖКХ:

  • ресурсоснабжающим организациям, контролирующим структурам, управляющим компаниям и коммунальным службам запланировать дополнительные рейды по осуществлению контроля за электросетевой и газовой инфраструктурой, а также объектами жилищно-коммунального хозяйства;

  • во взаимодействии с ресурсоснабжающими и сетевыми организациями усилить технический контроль за состоянием сетевого хозяйства, оборудования с целью его безаварийной работы и обеспечения противопожарной безопасности;

  • с привлечением управляющих компаний усилить разъяснительную и профилактическую работу с жителями в целях безусловного соблюдения правил пожарной безопасности при обращении с электрооборудованием; 

  • сформировать дополнительные запасы средств, предназначенных для использования при тушении объектов электроэнергетики.

В сфере дорожного хозяйства:

  • принять дополнительные меры по ограничению движения большегрузных транспортных средств по автодорогам регионального и местного значения в самое жаркое — дневное время, а также усилению контроля за выполнением данного решения;

  • совместно с Управлением автодороги «Москва Волгоград» организовать площадки для отстоя тяжеловесных транспортных средств на время действия ограничения движения по автодорогам, обеспечив на их территории необходимые санитарно-эпидемиологические условия для водителей; 

  • обеспечить в дневное время пролив водой улично-дорожной сети, имеющей большую транспортную нагрузку».

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