Под Волгоградом из-за вспышки чумы ликвидируют свиней

Общество 15.08.2022 10:50
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15.08.2022 10:50
Новая вспышка африканской чумы свиней произошла в Волгоградской области.
Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, 14 августа в результате лабораторных исследований в ГБУ ВО «Волгоградская областная ветеринарная лаборатория» патологического материала, отобранного от трупа домашней свиньи в личном подсобном хозяйстве села Червленое в Светлоярском районе, получен положительный результат на африканскую чуму свиней.
- В настоящее время проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС, - сообщает ведомство.
Напомним, что четыре дня назад очаг АЧС был обнаружен в 190 км от Волгограда - в городе Котельниково. Вирус также нашли в личном подсобном хозяйстве.
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