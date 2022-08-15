Под Волгоградом из-за вспышки чумы ликвидируют свиней





Новая вспышка африканской чумы свиней произошла в Волгоградской области.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, 14 августа в результате лабораторных исследований в ГБУ ВО «Волгоградская областная ветеринарная лаборатория» патологического материала, отобранного от трупа домашней свиньи в личном подсобном хозяйстве села Червленое в Светлоярском районе, получен положительный результат на африканскую чуму свиней.

- В настоящее время проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС, - сообщает ведомство.

Напомним, что четыре дня назад очаг АЧС был обнаружен в 190 км от Волгограда - в городе Котельниково. Вирус также нашли в личном подсобном хозяйстве.

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