На юге Волгограда пенсионер умер в ванной

Происшествия 13.08.2022 14:53
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13.08.2022 14:53
В Волгограде проводится проверка по факту смерти пожилого мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, тревогу забили соседи волгоградца, которые почувствовали тяжелый запах.
Когда вскрыли двери одной из квартир в доме №12 на ул. Удмуртской, в ванной нашли тело хозяина – 74-летнего мужчины. Он проживал в квартире один. Причина смерти пенсионера выясняется.
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