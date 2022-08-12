Волгоградцам назвали лучшие дни в августе для ловли рыбы

Жители Волгоградской области с 12 августа смогут с помощью сервиса Яндекс Погода отслеживать прогноз для любителей рыбалки. Любителям посидеть с удочкой на берегу теперь в режиме реального времени будут сообщать лучшие места и время для ловли рыбы. Предстоящие выходные дни, 13 и 14 августа, уже назвали подходящими для рыбалки на карасей и сазанов.

– Для рыбалки в августе жителям Волгограда лучше выбрать ближайшие выходные. В районе острова Сарпинский можно ожидать хороший улов карася и сазана, – сообщают в Яндексе. – Особенно хорошо будет ловиться сазан из-за теплой воды в реке, ее температура достигнет +28 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 759-760 мм.рт.ст.

19 августа, согласно сервису, буде хорошим днем для язя. В этот день давление будет пониженным — 756 мм.рт.ст, а температура воды составит +25 градусов.

– На Варваровском и Береславском водохранилище можно будет удачно порыбачить в среду, 17 августа. На удочку могут попасться линь, карась и сом, – продолжают авторы нового сервиса. – Температура воды составит +29 градусов, давление будет пониженным — 752 мм.рт.ст. Для рыбалки на водохранилищах также хорошо подойдут ближайшие выходные, 13-14 августа. Вода прогреется до +28 градусов, давление составит 752-754 мм. рт. ст., такая погода подойдет для ловли карасей и сомов.

Чтобы самостоятельно отслеживать "рыболовный" прогноз погоды, достаточно найти в Яндекс Погоде раздел “Рыбалка”. Сервис дает прогноз на десять дней, причем в первые два дня он почасовой. Прогноз доступен в приложении Яндекс и рассчитывается при помощи технологии Meteum.