В Светлоярском районе введен режим повышенной готовности из-за азиатской саранчи









На юге Волгоградской области введен режим повышенной готовности в связи с массовым выходом саранчовых вредителей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписала глава Свтелоярского района Татьяна Распутина. В документе сельхозпредприятиям предписывается провести обработку территорий, где зафиксированы очаги распространения саранчовых. При этом хозяйствам возместят часть затрат на данные работы. В филиале ФБУ Россельхозцентр по Волгоградской области пояснили, что в Светлоярском районе выявлены очаги скопления азиатской саранчи.





- Этот вид вредителей обитает в основном на территориях с влажным климатом, в частности, в камышовых зарослях, - рассказали в ведомстве. – В Светлоярском районе много сарпинских озер с благоприятными условиями для размножения азиатской саранчи. Она угрожает в том числе и зерновым культурам, однако сейчас в районе уборка практически закончена, так что посевы не пострадали. Но обработка необходима для предотвращения откладывания кубышек и обострения ситуации в следующем году.





Фото филиала Россельхозцентра по Ростовской области