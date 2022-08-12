Под Волгоградом 100 гранатометчиков стреляли по лощинам и оврагам

Общество 12.08.2022 09:24
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12.08.2022 09:24
Гранатометчики мотострелкового соединения повысили уровень своей боевой подготовки в ходе стрельб, которые прошли на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, около 100 гранатометчиков, пройдя теоретической курс подготовки, в течение трех недель совершенствовали знания и умения в разведке целей и определении дальностей до них, расчете поправок на внешние условия, уничтожении бронетехники условного противника на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости, а также живой силы осколочными выстрелами с взрывателем мгновенного действия.
Они также совершенствовали навыки стрельбы из автоматических гранатометов с закрытых и полузакрытых огневых позиций по ненаблюдаемым целям, находящимся в лощинах и оврагах на расстоянии до 1,7 тыс. м.
Результаты стрельбы гранатометчики оценивал при помощи установленного на полигоне новейшего модульного комплекса стрельбищного оборудования, оснащенного компьютерами и радиопередающими устройствами.
Около половины занятий прошли в ночное время суток.
Сборы завершились выполнением упражнений контрольных стрельб из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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