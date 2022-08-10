Безопасность школ перед 1 сентября проверили в Волгограде и Волжском









Сегодня, 10 августа, завершились антитеррористические тренировки в Волгограде и Волжском по реагированию на угрозы вооруженного нападения на образовательное учреждение.

- Задачи тренировки решены в полном объеме, цели достигнуты. Результаты проведенных мероприятий будут рассмотрены на совместном заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии в рамках принятия профилактических мер перед новым учебным годом, - сообщили в оперативном штабе региона.













Как ранее сообщалось, 9 и 10 августа в Волгограде и Волжском в рамках исполнения решения Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба от 8 февраля 2022 года проводились антитеррористические тренировки

Цель мероприятий - повышение слаженности совместных действий административного и преподавательского составов образовательных организаций, работников ЧОО, задействованных в охране объектов образования и подразделений правоохранительных органов.

Фото: Оперативный штаб Волгоградской области



