Происшествия

Безопасность школ перед 1 сентября проверили в Волгограде и Волжском

Происшествия 10.08.2022 11:56
0
10.08.2022 11:56



Сегодня, 10 августа, завершились антитеррористические тренировки в Волгограде и Волжском по реагированию на угрозы вооруженного нападения на образовательное учреждение.
- Задачи тренировки решены в полном объеме, цели достигнуты. Результаты проведенных мероприятий будут рассмотрены на совместном заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии в рамках принятия профилактических мер перед новым учебным годом, - сообщили в оперативном штабе региона.



Как ранее сообщалось, 9 и 10 августа в Волгограде и Волжском в рамках исполнения решения Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба от 8 февраля 2022 года проводились антитеррористические тренировки.
Цель мероприятий - повышение слаженности совместных действий административного и преподавательского составов образовательных организаций, работников ЧОО, задействованных в охране объектов образования и подразделений правоохранительных органов.
Фото: Оперативный штаб Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
10.08.2022 10:56
Происшествия 10.08.2022 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2022 10:07
Происшествия 10.08.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 17:40
Происшествия 09.08.2022 17:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 15:14
Происшествия 09.08.2022 15:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 14:21
Происшествия 09.08.2022 14:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 13:13
Происшествия 09.08.2022 13:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 11:32
Происшествия 09.08.2022 11:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 10:36
Происшествия 09.08.2022 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 10:26
Происшествия 09.08.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 10:07
Происшествия 09.08.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 09:47
Происшествия 09.08.2022 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 09:40
Происшествия 09.08.2022 09:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 09:15
Происшествия 09.08.2022 09:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2022 20:22
Происшествия 08.08.2022 20:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2022 19:36
Происшествия 08.08.2022 19:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:48
В отделениях облбольницы №1 в Волгограде проведут капремонтСмотреть фотографии
12:39
Бочаров в третий раз привился от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Как на сковородке: в Волгоградской области воздух раскалится до +42Смотреть фотографии
12:03
Снимают, но не жалуются: в детской больнице Волжского провели расследование после видео в соцсетяхСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Безопасность школ перед 1 сентября проверили в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
11:52
МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 разаСмотреть фотографии
11:34
Зенитчики под Волгоградом днем и ночью подавляли беспилотникиСмотреть фотографии
11:00
Замгубернатора Волгоградской области попросили открыть пляжи в городе-миллионникеСмотреть фотографии
10:56
Суды Волгограда эвакуировали из-за писем с угрозамиСмотреть фотографии
10:18
Отказался помогать: под Волгоградом мать изрубила топором собственного сынаСмотреть фотографии
10:12
Под Волгоградом чиновников обязали вычистить утонувший в мусоре районСмотреть фотографии
10:07
Волгоградка на иномарке насмерть сбила бабушку на переходеСмотреть фотографии
10:01
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией новое медицинское учреждение в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Получил сотрясение: в Волгограде 6-летний ребенок выпал из окнаСмотреть фотографии
09:28
«Подожгла ради интереса»: виновницей пожара в волгоградской школе оказалась 11-летняя девочкаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
Новую ПЦР-лабораторию третьего уровня открыли в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:00
Под Волгоградом ФСБ задержала выходцев из ближнего зарубежья с 1 кг героинаСмотреть фотографии
08:19
В Волжском переименовали уже вторую безликую улицуСмотреть фотографии
21:42
Два затопленных теплохода подняли со дна Волги в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:06
Волгоградская область манит туристов в бархатный сезонСмотреть фотографии
20:44
Волгоградца осудили за распыление газового баллончика в главврача больницыСмотреть фотографии
19:47
Каждый видит то, что хочет: фотограф показал красоту озера лотосов под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:44
Здесь писалась история: деревянный домик на юге Волгограда взяли под охрануСмотреть фотографии
18:26
«Он был мертвый»: глава Городища со своим другом вытащили утонувшего ребенка с того светаСмотреть фотографии
17:40
Учащимся школы № 92 Волгограда не отменят 1 сентября из-за пожараСмотреть фотографии
17:17
Только с согласия: Минцифры высказалось о сборе биометрии у россиянСмотреть фотографии
17:06
«Ростелеком» и ГК «ЛитРес» выяснили, что читают россияне и сколько готовы потратить на цифровую литературуСмотреть фотографии
16:54
Отставной полковник получил срок в Волгоградской области за растрату зерна на 18 млнСмотреть фотографии
15:54
В Светлом Яру при ремонте набережной прикарманили 2 млн рублейСмотреть фотографии
15:50
Разрезали и стали караулить: волгоградским врачам пришлось ловить червя в веке пациенткиСмотреть фотографии
 