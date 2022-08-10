Безопасность школ перед 1 сентября проверили в Волгограде и Волжском

Происшествия 10.08.2022 11:56
0
10.08.2022 11:56
Сегодня, 10 августа, завершились антитеррористические тренировки в Волгограде и Волжском по реагированию на угрозы вооруженного нападения на образовательное учреждение.
- Задачи тренировки решены в полном объеме, цели достигнуты. Результаты проведенных мероприятий будут рассмотрены на совместном заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии в рамках принятия профилактических мер перед новым учебным годом, - сообщили в оперативном штабе региона.
Как ранее сообщалось, 9 и 10 августа в Волгограде и Волжском в рамках исполнения решения Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба от 8 февраля 2022 года проводились антитеррористические тренировки.
Цель мероприятий - повышение слаженности совместных действий административного и преподавательского составов образовательных организаций, работников ЧОО, задействованных в охране объектов образования и подразделений правоохранительных органов.
Фото: Оперативный штаб Волгоградской области
Суды Волгограда эвакуировали из-за писем с угрозами10.08.2022 10:56
Происшествия 10.08.2022 10:56
Волгоградка на иномарке насмерть сбила бабушку на переходе10.08.2022 10:07
Происшествия 10.08.2022 10:07
Учащимся школы № 92 Волгограда не отменят 1 сентября из-за пожара09.08.2022 17:40
Происшествия 09.08.2022 17:40
На севере Волгограда загорелась школа № 9209.08.2022 15:14
Происшествия 09.08.2022 15:14
«Ты что дергаешься, петух?!»: таксист рассказал, почему распылил газ в лицо волгоградцу09.08.2022 14:21
Происшествия 09.08.2022 14:21
В Волгограде на ул. Чебышева эвакуировали 22 жильца дома в противогазах09.08.2022 13:13
Происшествия 09.08.2022 13:13
Под Волгоградом 46-летний комбайнер умер в поле09.08.2022 11:32
Происшествия 09.08.2022 11:32
В аквапарке «XXI век» в Волжском травмировался малолетний ребенок09.08.2022 10:36
Происшествия 09.08.2022 10:36
Массовые проверки охраны школ начались в Волгограде и Волжском09.08.2022 10:26
Происшествия 09.08.2022 10:26
Волгоградский облсуд утром обыскали кинологи с собаками09.08.2022 10:07
Происшествия 09.08.2022 10:07
Турист из Москвы потерял сбережения при попытке уехать из Волгограда09.08.2022 09:47
Происшествия 09.08.2022 09:47
«Уехала на черном автомобиле»: в Волгограде ищут 42-летнюю женщину09.08.2022 09:40
Происшествия 09.08.2022 09:40
Подключили водолазов: под Волгоградом второй день идут масштабные поиски глухонемого ребенка09.08.2022 09:15
Происшествия 09.08.2022 09:15
Обгоревшие дома и выжженная земля: фотограф показал с высоты СНТ, уничтоженное пожаром08.08.2022 20:22
Происшествия 08.08.2022 20:22
На севере Вогоградской области сгорело 500 гектаров соснового леса08.08.2022 19:36
Происшествия 08.08.2022 19:36