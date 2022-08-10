Общество 10.08.2022 10:01
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10.08.2022 10:01
«Россети Юг» подключили к электросетям новое учреждение здравоохранения в удаленном селе Карповка Городищенского района Волгоградской области. Мощность технологического присоединения составила 35 кВт.
Для подключения объекта к сетям энергетики ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» построили комплектную трансформаторную подстанцию и воздушную линию протяженностью 800 м.
Село Карповка, в котором проживает 1 600 человек, расположено в 60 км от административного центра района и, соответственно, от центральной районной больницы. Новый офис общей врачебной практики построили здесь взамен старому фельдшерско-акушерскому пункту в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Теперь жители Карповки смогут получать по месту жительства не только срочную медицинскую помощь, но и ряд профильных медицинских услуг, за которыми прежде приходилось обращаться либо в районную больницу, либо и вовсе в частные клиники Волгограда. Помимо оснащенного современным оборудованием кабинета врача общей практики, в новом лечебном учреждении будут вести прием узкоспециализированные специалисты. Также в офисе размещаются процедурная, смотровая, перевязочная, помещение временного хранения и обработки медицинских отходов.
Фото ПАО «Россети Юг»
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