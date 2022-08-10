Новую ПЦР-лабораторию третьего уровня открыли в Волгограде









На базе Волгоградской областной больницы №1 заработала новая государственная лаборатория, способная выполнять до 6500 исследований в смену.













Как сообщили в администрации региона, это современная лаборатория высокого третьего уровня, выполняющая уникальные микробиологические и ПЦР-исследования. Созданная лабораторная база позволяет выявлять все известные инфекции. С работой нового диагностического центра сегодня, 10 августа, ознакомился губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки.













Лабораторию разместили в обновленном корпусе №7, который ранее использовали под склад. Сегодня это полноценный блок с самым современным оборудованием — поставлено 187 единиц медтехники. Оснащение позволит проводить исследования на выявление 2500 видов микроорганизмов и более 7800 штаммов возбудителей инфекции, в том числе при неэффективности других методов исследований. Всего в лаборатории будут производить 6500 исследований в смену, в том числе 2000 ПЦР и 500 микробиологических, что позволит обеспечить потребности в исследованиях пациентов стационара, а также предоставлять услуги волгоградцам, проходящим лечение в других медучреждениях.













— Создание такой лаборатории является важной составляющей развития нашей медицины. Без этого невозможно говорить о постановке диагноза и назначении качественного лечения. Учитывая, что наша лаборатория третьего уровня и является государственной, мы можем проводить гораздо больше исследований, к тому же расширяется их спектр, — отметил важность реализации проекта Андрей Бочаров.

По его словам, с вводом новой лаборатории в Волгоградской области полностью закрывается потребность в ПЦР-исследованиях на территории региона.













Задачу по созданию государственной службы медицинской диагностики на территории Волгоградской области губернатор поставил на выездном совещании еще в 2015 году. В 2016 году завершен первый этап — начал работу единый государственный лабораторно-диагностический центр на базе ГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №2» в Дзержинском районе Волгограда. В рамках второго этапа открыта микробиологическая лаборатория и лаборатория ПЦР-диагностики в Краснооктябрьском районе. В рамках третьего этапа завершено создание лабораторий в Михайловке, Волжском и Камышине. Кроме того, модернизацию и дооснащения прошли лаборатории ведущих стационаров. ПЦР-исследования в Волгоградской области выполняют 13 государственных лабораторий. С вводом объекта в областной больнице суммарная мощность по данному направлению возрастает практически на четверть.













Фото: администрации Волгоградской области