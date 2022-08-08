63 подростка из ЛНР отправились в лагерь в Волгоградской области

Общество 08.08.2022 14:51
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08.08.2022 14:51
63 подростка из ЛНР станут участниками трехнедельной профильной смены оздоровительного лагеря «Рассвет», расположенного в Даниловском районе. Сегодня прибывших в регион ребят встретили их сверстники-активисты «Большой перемены» и педагоги, сообщили ИА "Высота 102" в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.
Ребят в возрасте 12-16 лет ждет насыщенная программа: деловые игры, олимпиады, творческие конкурсы, интеллектуальные и спортивные турниры.
Для участников подготовят тематические дни, в том числе посвященные казачьей культуре, театрализованные представления и концертные программы. Образовательная часть включает мастер-классы от педагогов регионального мобильного «Кванториума» и центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности». Помимо этого, гости региона посетят Мамаев курган и музей «Россия — моя история».
Отметим, этим летом в Волгоградской области участниками профильных смен уже стали более 300 ребят, прибывших из ДНР и ЛНР. Кроме того, свыше 270 школьников посетили «Университетские смены», организованные ВолгГТУ и ВГСПУ. На территории ЛНР продолжает работать представительство Волгоградской области. Среди ключевых задач, которые помогают решать специалисты региона, — помощь в подготовке к новому учебному году.
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