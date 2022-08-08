Суд в Москве займется энергопроблемой 1600 жителей в Волгоградской области

Общество 08.08.2022 12:08
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08.08.2022 12:08
Волгоградская транспортная прокуратура обратилась в Басманный районный суд города Москвы с требованием к ОАО «РЖД» обеспечить электроэнергией в достаточном объеме 1600 жителей Качалинского сельского поселения в Волгоградской области.
- Установлено, что ОАО «РЖД» не содержит в надлежащем техническом состоянии электросетевое хозяйство и электросети, что влияет на качество получаемого жителями поселения напряжения (уровень напряжения ниже установленного законодательством), - пояснили в Волгоградской транспортной прокуратуре.
Нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения законодательства с сфере ЖКХ в деятельности Приволжской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД».
По данным нарушениям еще 28 февраля прокуратура внесла представление, но по результатам его рассмотрения они не были устранены.
В Качалинском сельском поселении у абонентов электрических сетей ОАО «РЖД», в ходе проведенных измерений, был выявлен неудовлетворительный уровень подаваемого напряжения. В целях устранения этого нарушения подан иск в Басманный районный суд в Москве о возложении обязанности на ОАО «РЖД» обеспечить предоставление электроэнергии в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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