Суд в Москве займется энергопроблемой 1600 жителей в Волгоградской области









Волгоградская транспортная прокуратура обратилась в Басманный районный суд города Москвы с требованием к ОАО «РЖД» обеспечить электроэнергией в достаточном объеме 1600 жителей Качалинского сельского поселения в Волгоградской области.

- Установлено, что ОАО «РЖД» не содержит в надлежащем техническом состоянии электросетевое хозяйство и электросети, что влияет на качество получаемого жителями поселения напряжения (уровень напряжения ниже установленного законодательством), - пояснили в Волгоградской транспортной прокуратуре.

Нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения законодательства с сфере ЖКХ в деятельности Приволжской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД».

По данным нарушениям еще 28 февраля прокуратура внесла представление, но по результатам его рассмотрения они не были устранены.

В Качалинском сельском поселении у абонентов электрических сетей ОАО «РЖД», в ходе проведенных измерений, был выявлен неудовлетворительный уровень подаваемого напряжения. В целях устранения этого нарушения подан иск в Басманный районный суд в Москве о возложении обязанности на ОАО «РЖД» обеспечить предоставление электроэнергии в соответствии с требованиями действующего законодательства.



