В группе компаний «НИКОХИМ» наградили победителей конкурса профмастерства

Экономика 08.08.2022 12:03 Новости компаний
0
08.08.2022 12:03 Новости компаний
Около двухсот работников АО «КАУСТИК», ООО «МагМайн» и филиала АО «КАУСТИК» «Волгоградская ТЭЦ-3» достойно прошли практические и теоретические испытания за звание "Лучший по профессии".
37 из них стали призерами конкурса профессионального мастерства, который уже несколько десятилетий проводится среди рабочих промышленной площадки волгоградского "КАУСТИКа" (основное предприятие группы "НИКОХИМ"). В этом году участники боролись за звания «Лучший по профессии» и «Лучший молодой рабочий» (возраст участников- до 35 лет включительно).
По итогам конкурсного отбора девять человек получили престижное звание «Лучший по профессии», заняв первое место, ещё шесть – «Лучший молодой рабочий». В соревновании участвовали работники двадцать одного цеха. За звание лучших в своей профессии состязались электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водители погрузчика, лаборанты химического анализа, машинисты насосных установок, машинисты холодильных установок, аппаратчики химического производства, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрогазосварщики и слесари-ремонтники. Самая многочисленная группа конкурсантов – аппаратчики химического производства.
— Благодарю наставников победителей за то, что они успешно передают свой опыт и знания. Спасибо участникам за проявленную активность. Важно, чтобы и в дальнейшем работники совершенствовали свое профессиональное мастерство, – отметил на церемонии награждения директор по управлению персоналом АО «КАУСТИК» Александр Барамыков. - Особо отмечу слаженную работу учебного центра, который является главным организатором конкурса. Все прошло на высшем уровне.
Торжественное чествование прошло в цехах, где работают победители конкурса. Лучшие в своих профессиях получат денежное вознаграждение. Уже этой осенью лучшие работники предприятия будут соревноваться в трех номинациях на областном конкурсе профмастерства.
Напомним, сегодня в АО «КАУСТИК» трудится более 6,5 тыс. человек, предприятие является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Волгоградской области.
Предприниматели-клиенты банка «Открытие» смогут сэкономить до 50% на комиссиях за платежи и переводы08.08.2022 15:33
Экономика 08.08.2022 15:33
Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе инвесткредитования08.08.2022 14:59
Экономика 08.08.2022 14:59
Клиенты ТКБ/ИТБ смогут оформить продукты «Открытие Инвестиции»08.08.2022 14:38
Экономика 08.08.2022 14:38
Оборот денежных средств через B2B-платёжные сервисы Сбера составил 113 млрд рублей за I полугодие08.08.2022 13:44
Экономика 08.08.2022 13:44
Конференция Agile Open Talks собрала более 1000 участников08.08.2022 13:02
Экономика 08.08.2022 13:02
ВТБ Лизинг профинансировал автокран Zoomlion для строительства торгового терминала LUGAPORT в морском порту Усть-Луга08.08.2022 12:13
Экономика 08.08.2022 12:13
В Волгограде озвучили минимальную цену продажи заброшенного Дома печати06.08.2022 16:09
Экономика 06.08.2022 16:09
В Волгограде цены на новостройки выросли на 8% во втором квартале05.08.2022 19:51
Экономика 05.08.2022 19:51
Банк «Открытие» вновь снизил ставки по льготным ипотечным программам05.08.2022 18:12
Экономика 05.08.2022 18:12
Банк «Открытие»: рост цен на медь возобновится в ближайшие годы05.08.2022 16:59
Экономика 05.08.2022 16:59
Сбер запустил сервис альтернативных сделок с жильём под ключ05.08.2022 16:53
Экономика 05.08.2022 16:53
Волгоградские банкиры назвали три провальных месяца для ипотеки05.08.2022 16:29
Экономика 05.08.2022 16:29
На Дне поля в Волгоградской области Сбер представил продукты и сервисы для сельхозпроизводителей05.08.2022 15:32
Экономика 05.08.2022 15:32
Банк «Открытие» снизил ставки по автокредитам до 8,5%05.08.2022 13:09
Экономика 05.08.2022 13:09
Голосовой ассистент ВТБ поможет проверить наличие штрафов05.08.2022 12:42
Экономика 05.08.2022 12:42