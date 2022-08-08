Экономика

В группе компаний «НИКОХИМ» наградили победителей конкурса профмастерства

Экономика 08.08.2022 12:03 Новости компаний
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08.08.2022 12:03 Новости компаний


Около двухсот работников АО «КАУСТИК», ООО «МагМайн» и филиала АО «КАУСТИК» «Волгоградская ТЭЦ-3» достойно прошли практические и теоретические испытания за звание "Лучший по профессии". 
37 из них стали призерами конкурса профессионального мастерства, который уже несколько десятилетий проводится среди рабочих промышленной площадки волгоградского "КАУСТИКа" (основное предприятие группы "НИКОХИМ"). В этом году участники боролись за звания «Лучший по профессии» и «Лучший молодой рабочий» (возраст участников- до 35 лет включительно).
По итогам конкурсного отбора девять человек получили престижное звание «Лучший по профессии», заняв первое место, ещё шесть – «Лучший молодой рабочий». В соревновании участвовали работники двадцать одного цеха. За звание лучших в своей профессии состязались электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водители погрузчика, лаборанты химического анализа, машинисты насосных установок, машинисты холодильных установок, аппаратчики химического производства, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрогазосварщики и слесари-ремонтники. Самая многочисленная группа конкурсантов – аппаратчики химического производства.
— Благодарю наставников победителей за то, что они успешно передают свой опыт и знания. Спасибо участникам за проявленную активность. Важно, чтобы и в дальнейшем работники совершенствовали свое профессиональное мастерство, – отметил на церемонии награждения директор по управлению персоналом АО «КАУСТИК» Александр Барамыков. - Особо отмечу слаженную работу учебного центра, который является главным организатором конкурса. Все прошло на высшем уровне.
Торжественное чествование прошло в цехах, где работают победители конкурса. Лучшие в своих профессиях получат денежное вознаграждение. Уже этой осенью лучшие работники предприятия будут соревноваться в трех номинациях на областном конкурсе профмастерства.
Напомним, сегодня в АО «КАУСТИК» трудится более 6,5 тыс. человек, предприятие является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Волгоградской области.

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