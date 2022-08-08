Волгоградцев с 9 августа начнут отправлять в Сибирь на самолетах

Жители Волгоградской области смогут летать в город Новый Уренгой, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщает ИА «Высота 102», полетная программа рассчитана до 25 октября.

— С 9 августа 2022 года авиакомпания ЮВТ Аэро начнет выполнять полетную программу в Новый Уренгой из волгоградского аэропорта, — сообщила информагентству пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова. — Прямые регулярные рейсы будут выполняться один раз в неделю — по вторникам.

Как уточнили в пресс-службе волгоградской воздушной гавани, самолеты авиаперевозчика будут прилетать из Нового Уренгоя в Волгоград в 10.20. В обратном направлении волгоградцы смогут вылететь в 11.10. Время в пути в одном направлении составит четыре часа пять минут.

— Стоимость билета в одном направлении— 13 781 рубль. Тариф «специальный» включает в себя возможность пронести на борт ручную кладь весом 5 килограммов и размерами 15х35х45 сантиметров, а также одно место багажа весом 10 килограммов и размерами 50х50х103 сантиметра, — пояснили в пресс-службе ПАО «Международный аэропорт Волгоград».

Полетная программа сформирована до конца весенне-летнего периода и будет действовать до 25 октября этого года.