Росстат: в Волгоградской области рождаемость в 2022 году снизилась на 7%

Общество 08.08.2022 08:23
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08.08.2022 08:23
Росстат опубликовал новые данные о рождаемости и смертности населения за январь-июнь 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию ведомства, в Волгоградской области зафиксировано падение рождаемости на 7,7%. Так, за полгода в регионе родились 8546 малышей, тогда как за аналогичный период прошлого года на свет появились 9255 младенцев.
При этом в регионе почти на 10% снизилась смертность. Это лучший показатель в ЮФО. Так, в январе-июне 2022 года умерли 18082 человека, а за это же время в 2020 году – 19971 человек. Естественная убыль населения с учетом данных о рождаемости и смертности составила в целом 9536 человек. В прошлом году убыль населения была выше – 10716 человек.
К слову, падение рождаемости зафиксировано почти во всех регионах ЮФО? кроме Адыгеи – здесь отмечен рост на 0,5%. В то же время в этом регионе самая высокая смертность – рост составил 5,8%. Самой худшей по рождаемости оказалась Астраханская область – падение 9,2%.
Снижение смертности населения Волгоградской области произошло в том числе за счет улучшения ситуации с коронавирусом. Так, в июне 2922 года от этого заболевания скончались 97 человек. А в июне 2021 года умерших от коронавируса было почти в 3 раза больше – 246 жителей.
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