Болельщики скупают места на матч «Ротора» с «Машук-КМВ» в Волгограде

Спорт 06.08.2022 15:01
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06.08.2022 15:01
Места на нижнем ярусе стадиона «Волгоград Арена» за день до игры «Ротора» с командой из Пятигорска «Машук-КМВ» раскупили практически полностью. Как сообщает волгоградский клуб в своем Telegram-канале, принято решение открыть продажу билетов на верхний ярус трибуны С.
Из-за большого спроса на билеты, клуб ранее принял решение открыть продажи через кассы стадиона.
Кассы «Волгоград Арены», напомним, будут работают сегодня, 6 августа, до 18:00 (касса гейта №2). 7 августа с 14:00 до конца первого тайма (кассы гейтов №2 и 5).
Проход на стадион будет осуществляться через 2, 3, 5 и 6 гейты.
Вход для гостевых болельщиков и аккредитованных лиц – №5.
В воскресенье, 7 августа, волгоградский «Ротор» встретится на домашнем поле с командой «Машук-КМВ» из Пятигорска. Начало игры в 19:00.
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