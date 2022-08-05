Covid-19

Новая волна ковида надвигается на Волгоградскую область

Covid-19 05.08.2022 12:59
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05.08.2022 12:59



Вторые сутки подряд в Волгоградской области регистрируется более 100 заболевших, причем их число растет с 1 августа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб, за минувшие сутки в регионе COVID-19 был выявлен у 115 человек, а днем ранее – 106. Практически все лето, напомним, в регионе в сутки этим вирусом заражалось менее 100 жителей. 
Госпитализация потребовалась 39 пациентам. Летальных случаев, к счастью, за минувшие сутки не зарегистрировано.
Число заболевших растет день ото дня растет и в других регионах. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи прогнозируют, что пик заболеваемости придется на конец августа. Новую волну ковида связывают с распространением новой разновидности омикрон-штамма «кентавр». 

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