Новая волна ковида надвигается на Волгоградскую область





Вторые сутки подряд в Волгоградской области регистрируется более 100 заболевших, причем их число растет с 1 августа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб, за минувшие сутки в регионе COVID-19 был выявлен у 115 человек, а днем ранее – 106. Практически все лето, напомним, в регионе в сутки этим вирусом заражалось менее 100 жителей.

Госпитализация потребовалась 39 пациентам. Летальных случаев, к счастью, за минувшие сутки не зарегистрировано.

Число заболевших растет день ото дня растет и в других регионах. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи прогнозируют, что пик заболеваемости придется на конец августа. Новую волну ковида связывают с распространением новой разновидности омикрон-штамма «кентавр».