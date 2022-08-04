Клиенты банка «Открытие» удвоили объем операций через СБП

Экономика 04.08.2022 15:38
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04.08.2022 15:38
По итогам первого полугодия 2022 года клиенты банка «Открытие» в два раза увеличили объем платежей и переводов через Систему быстрых платежей (СБП).
Наиболее востребованы переводы по номеру телефона через СБП, которые показали более, чем двукратный рост в объеме, и трехкратный в количестве операций относительно первого полугодия 2021 года. В свою очередь, количество и объем P2P-переводов (с карты на карту) снизились на треть. Доля СБП в объеме мгновенных переводов за год выросла на четверть и составила 91%.
Одновременно набирает популярность бесконтактная оплата товаров и услуг через СБП по QR-коду. Клиенты банка «Открытие» в первом полугодии в два раза увеличили объем таких операций, а количество - в четыре раза. Доля сервиса в ежедневных покупках товаров и услуг выросла в 2,5 раза.
— Цифровизация, значительно ускорившаяся на фоне пандемии, уход с рынка ряда платежных систем и низкие тарифы на переводы оказали положительное влияние на популярность сервисов СБП. По нашим наблюдениям, клиенты все чаще отдают предпочтение переводам по номеру телефона, используя их для повседневных операций, при этом средний чек пока остается меньше по сравнению с переводами с карты на карту, — отметил Михаил Щипков, бизнес-лидер направления платежи и переводы трайба «Ежедневный банкинг».
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