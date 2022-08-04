Грозы и жара ожидаются 4 августа в Волгоградской области









Сегодня, 4 августа в некоторых районах Волгоградской области пройдут грозы и кратковременные дожди. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, завтра в регионе также прогнозируют осадки.





При этом в Волгограде дождей и гроз в ближайшие три дня не ожидается. А вот жара пока не собирается покидать регион. Так, вплоть до субботы, 6 июля в Волгоградской области температура воздуха повысится до +37 градусов. В Волгограде будет на 1 градус прохладнее.



