Общество

Волгоград в августе примет XI Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег»

Общество 02.08.2022 19:56
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02.08.2022 19:56


Волгоград на три дня –  с 25 по 27 августа – станет площадкой XI Международного архитектурного фестиваля «ЭкоБерег». Как сообщает ИА «Высота 102», делегаты из разных регионов России смогут принять участие в дискуссионных площадках по вопросам экологического, архитектурного и градостроительного освоения берегового пространства. Кроме того, в рамках фестиваля состоится выставка работ участников Всероссийского открытого конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории бывшего Тракторного завода. 

«ЭкоБерег» нацелен на привлечение внимания профессионалов и широкой общественности к перспективам развития прибрежных территорий и береговых пространств, проблематике этих зон, а также инновационным идеям, способным помочь в создании комфортной городской среды, – сообщают организаторы фестиваля. – За прошедшие годы в фестивале приняли участие архитекторы более чем из 50 стран, были налажены и укреплены международные связи российских архитекторов с зарубежными коллегами, достигнуты договоренности и разработаны программы в области развития многостороннего сотрудничества.

Первый фестиваль состоялся в Анапе в 2010 году. В предыдущие годы масштабное мероприятие принимали Зеленогорск, Сочи, Казань, Уфа, Ульяновск и другие крупные города. В 2022 году местом проведения выбран Волгоград.  

В рамках трехдневной программы фестиваля в этом году запланирована научно-практическая конференция «Градостроительная конверсия и развитие прибрежных территорий городов», посвященная 110-летию со дня рождения советского архитектора Виктора Кочедымова. Гости и участники «ЭкоБерега» смогут присоединится к работе любой из пяти секций, рассматривающих актуальные проблемы и охватывающих практически все вопросы развития прибрежных территорий. 

Кроме того, Союзом архитекторов России совместно с администрацией Волгоградской области запланированы мастер-классы, дискуссии, спортивные соревнования и экскурсии как по новым объектам строительства, так и по знаковым местам Волгограда.

Также в рамках фестиваля состоится выставка работ участников Всероссийского открытого конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории бывшего Тракторного завода в Волгограде. Победителей конкурса ждут специальные награды и денежные премии, – сообщают организаторы. 

Добавим, что фестиваль в Волгограде пройдет при поддержке Министерства строительства РФ.

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля «ЭкоБерег» можно на официальном сайте.

В настоящее время продолжается регистрация участников, об аккредитации СМИ организаторы объявят позднее. 

Информационное агентство «Высота 102» выступит информационным партнером XI Международного архитектурного фестиваля «ЭкоБерег».

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