Бить и протыкать ногтем: санврачи научили волгоградцев находить спелые арбузы

В Роспотребнадзоре опубликовали советы по выбору безопасных и спелых бахчевых. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении, так, арбузы и дыни нужно покупать только в санкционированных местах торговли.
При этом важно знать, что арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. В связи с этим выбирать бахчевые вдоль трасс не рекомендуется.
Итак, какие признаки спелых арбузов отмечают в Роспотребнадзоре?
- Корка яркая и контрастная, твердая и блестящая.
- Если корку арбузу можно с легкостью проткнуть ногтем, то плод еще не дозрел.
- Пятно на боку, на котором лежал арбуз, ярко желтого цвета.
- Сухие усик и плодоножка.
- При ударе ладонью арбуз вибрирует.
- При ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук.
- При сжатии вдоль продольной оси слышен слабый хруст.
- Мякоть красная различных оттенков.
- Семена чёрного или коричневого цвета.
- Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, сладкая на вкус.
Признаки спелых дынь. Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия:
- У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если она твердая, то это признак того, что дыня незрелая.
- Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим.
- От дыни обязательно должен исходить аромат. Если запаха нет, этот плод покупать не стоит.
Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных плодов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. Лучше всего выбирать арбузы и дыни среднего размера.
Важно! Напичканный нитратами арбуз можно определить по интенсивно ярко-красному с небольшим фиолетовым оттенком цвету мякоти. Волокна, идущие от сердцевины к корке, у таких арбузов не белые, а с оттенками желтого. Кроме того, у арбуза с повышенным содержанием нитратов поверхность среза гладкая и глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.
На минувшей неделе, напомним, корреспонденты "Высоты 102" попросили торговцев поделиться хитростями выбора спелых арбузов и дынь. Так, по словам одного из них, хвостик спелого плода не обязательно должен быть сухим – нужно обращать внимание на его положение. А вот яркий цвет корки и желтый бочок - показатели того, что арбуз успел отлежаться на бахче и набраться сладкого сока.
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