Бить и протыкать ногтем: санврачи научили волгоградцев находить спелые арбузы

В Роспотребнадзоре опубликовали советы по выбору безопасных и спелых бахчевых. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении, так, арбузы и дыни нужно покупать только в санкционированных местах торговли.

При этом важно знать, что арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. В связи с этим выбирать бахчевые вдоль трасс не рекомендуется.

Итак, какие признаки спелых арбузов отмечают в Роспотребнадзоре?

Корка яркая и контрастная, твердая и блестящая.

Если корку арбузу можно с легкостью проткнуть ногтем, то плод еще не дозрел.

Пятно на боку, на котором лежал арбуз, ярко желтого цвета.

Сухие усик и плодоножка.

При ударе ладонью арбуз вибрирует.

При ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук.

При сжатии вдоль продольной оси слышен слабый хруст.

Мякоть красная различных оттенков.

Семена чёрного или коричневого цвета.

Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, сладкая на вкус.

Признаки спелых дынь. Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия:

У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если она твердая, то это признак того, что дыня незрелая.

Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим.

От дыни обязательно должен исходить аромат. Если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных плодов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. Лучше всего выбирать арбузы и дыни среднего размера.

Важно! Напичканный нитратами арбуз можно определить по интенсивно ярко-красному с небольшим фиолетовым оттенком цвету мякоти. Волокна, идущие от сердцевины к корке, у таких арбузов не белые, а с оттенками желтого. Кроме того, у арбуза с повышенным содержанием нитратов поверхность среза гладкая и глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

На минувшей неделе, напомним, корреспонденты "Высоты 102" попросили торговцев поделиться хитростями выбора спелых арбузов и дынь. Так, по словам одного из них, хвостик спелого плода не обязательно должен быть сухим – нужно обращать внимание на его положение. А вот яркий цвет корки и желтый бочок - показатели того, что арбуз успел отлежаться на бахче и набраться сладкого сока.

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