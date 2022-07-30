Грозы и град напророчили в МЧС в Волгоградской области 30 июля

Общество 30.07.2022 16:23
0
30.07.2022 16:23
До конца суток в отдельных районах Волгоградской области сегодня, 30 июля ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Жителей просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.
Напомним, на этой неделе МЧС неоднократно выступало с экстренными предупреждениями об ухудшении погодных условий. Стихия выбирала некоторые районы и населенные пункты Волгоградской области, в то же время обходила стороной другие.
Повторный аукцион на спасение танка Т-34 объявили в Волгограде30.07.2022 18:38
Общество 30.07.2022 18:38
В Волгограде на месте болота построят многоэтажку30.07.2022 18:10
Общество 30.07.2022 18:10
Сотрудники ФСБ поздравили с 95-летием участника Великой отечественной войны30.07.2022 15:43
Общество 30.07.2022 15:43
"Зла не держим": пленники колеса обозрения в Волгограде получили бонусы30.07.2022 15:03
Общество 30.07.2022 15:03
Москвичей, пострадавших в ДТП, эвакуируют в Волгоград30.07.2022 13:58
Общество 30.07.2022 13:58
Мини-танки, серебряная вода и вяленые сливы: на «Волгоград Арену» привезли еду и сувениры из районов Волгоградской области30.07.2022 13:33
Общество 30.07.2022 13:33
«Ленятся и не понимают»: в Волгограде прикинувшихся инвалидами автохамов отправили на штрафстоянки30.07.2022 09:14
Общество 30.07.2022 09:14
В Волгограде распустились низкорослые «куртизанки»30.07.2022 08:12
Общество 30.07.2022 08:12
В Волгограде не нашли проектировщика ремонта путепровода на Менделеева30.07.2022 07:28
Общество 30.07.2022 07:28
«Ничего не могу сделать»: раскрыта тайна избушки за 200 млн рублей в Волгоградской области29.07.2022 22:13
Общество 29.07.2022 22:13
Уличные циркачи и немного Чикаго: развлекательная программа в Волгограде на выходные29.07.2022 22:01
Общество 29.07.2022 22:01
В ЦПКиО Волгограда после ЧП снова заработало колесо обозрения29.07.2022 20:19
Общество 29.07.2022 20:19
Скандальный процесс: дело о смертельном ДТП в Волгограде переросло в противостояние адвокатов29.07.2022 19:42
Общество 29.07.2022 19:42
В Волгоградской области в ближайшие часы снова ждут плохую погоду29.07.2022 18:22
Общество 29.07.2022 18:22
В Волгограде назвали условие возвращения к обязательной вакцинации от COVID-1929.07.2022 17:06
Общество 29.07.2022 17:06