Грозы и град напророчили в МЧС в Волгоградской области 30 июля









До конца суток в отдельных районах Волгоградской области сегодня, 30 июля ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Жителей просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.





Напомним, на этой неделе МЧС неоднократно выступало с экстренными предупреждениями об ухудшении погодных условий. Стихия выбирала некоторые районы и населенные пункты Волгоградской области, в то же время обходила стороной другие.









