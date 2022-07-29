



В Ленинском районе Волгоградской области в результате обрыва линии электропередач пострадала 18-летняя девушка. Как сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах, с электротравмой пострадавшую доставили в больницу накануне из поселка Восьмое Марта.

– Сообщение поступило вечером 28 июля на единый номер экстренных служб региона, – рассказал собеседник информагентства. – На улице Заречной в поселке Ленинского района в результате обрыва ЛЭП под воздействие электрического напряжения попала девушка 2004 года рождения. С места происшествия она была незамедлительно доставлена в больницу.

Известно, что удар током девушка получила рядом со своим домом.

По сообщению областного комитета здравоохранения, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

– Девушка доставлена в реанимацию городской клинической больницы № 3, состояние удовлетворительное, сегодня переводится в отделение, – сообщили информагентству в ответ на запрос в облздраве.