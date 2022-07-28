В Волгограде в полдень зазвонят колокола

Общество 28.07.2022 09:25
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28.07.2022 09:25
Сегодня, 28 июля, в Волгограде в полдень начнется соборный колокольный перезвон. Колокола зазвучат во всех храмах в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси. Колокольный звон-благовест начнется после окончания праздничной литургии.
- Волгоградская епархия присоединится к ежегодному колокольному звону «Слава Тебе, Боже!», который проходит в течение последних девяти лет. В этом году в нем впервые примет участие возрожденный Александро-Невский кафедральный собор, - сообщили в епархии.
Справка.
28 июля Православная Церковь отмечает сразу два крупных праздника – память святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси. Крестился князь Владимир в Корсуни (Херсонесе) в 988 году. Эта же дата считается официальным началом Крещения Руси.
Фото ИА «Высота 102»
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