В Центральном районе Волгограда молодые архитекторы предложили свою концепцию благоустройства Сурского сквера. Как сообщает ИА «Высота 102», в обсуждении также принимали участие эксперты центра «ВЯЗ», скульптор Сергей Щербаков, глава города и губернатор Андрей Бочаров.





Обновление Сурского сквера позволит объединить историческое наследие и современные подходы к благоустройству. Ранее Бочаров обсудил будущий проект реновации с начинающими архитекторами. Молодежь в ходе фестиваля #ТриЧетыре поделилась своими свежими идеями на то, как должно выглядеть общественное пространство. По просьбе главы региона к работе подключился и всемирно известный скульптор Сергей Щербаков.





Сурский сквер расположен в центре Волгограда напроив обновленного здания ГДЮЦа. Реконструируемое пространство входит в культурно-познавательный кластер, который сейчас формируется в центральной части города на Волге, объединяя знаковые социальные объекты и достопримечательности.

К слову, обновление Сурского сквера вошло в топ-3 проектов благоустройства в ходе голосования на всероссийской платформе 34.gorodsreda.ru. Волгоградцам предложили выбрать те городские пространства, которые получат первоочередное финансирование для старта работ в 2023 году.

Фото: администрация Волгоградской области

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