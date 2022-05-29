Смотрим топ-3 лидеров голосования по благоустройству в Волгограде

Уже завтра, 30 мая, будут подведены официальные итоги голосования на всероссийской платформе 34.gorodsreda.ru. Жителям Волгограда предлагали выбрать объекты благоустройства, которые получат первоочередное финансирование для старта работ в 2023 году.

Как сообщает ИА «Высота 102», в топ-3, набравших наибольшее количество голосов горожан, вошли два объекта на юге и один в центральной части областной столицы.

Безусловным лидером выступает территория, прилегающая к музею-заповеднику «Старая Сарепта» в Красноармейском районе Волгограда. Там планируется организация пешеходно-прогулочных зон (2-й, 3-й, 4-й этапы). Проект набрал 14 281 голос.

На втором месте, реконструкция «Сурского» сквера в Центральном районе Волгограда. Проекту выразили поддержку 12 609 волгоградцев.

«Бронзу» с 12 559 голосами забирает проект обновления объекта озеленения по улице Казахской (в границах улицы Новосибирской и проспекта Университетского) в Советском районе Волгограда (2-й этап)

Четвертое место в рейтинге достается проекту реновации пешеходной зоны по улице имени Феликса Дзержинского (от проспекта имени В. И. Ленина до улицы имени Шурухина) в Тракторозаводском районе Волгограда, включая территорию, прилегающую к МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда» (3-й этап, 2-я очередь). Всего проголосовали 11 503 человека.

Пятое место с 10 653 голосами принадлежит проекту благоустройства улицы имени Германа Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда (3-й этап)

Шестым в рейтинге значится проект реконструкции территории городского сада — пешеходных улиц Коммунистической, имени В. И. Ленина (2-й, 3-й, 4-й этапы). За преображение территории проголосовали 7489 горожан.

Замыкает рейтинг проект обновления территории Набережной 62-й Армии от ресторана «Маяк» до Нулевой рокадной магистрали (2-й этап). Всего 6 374 волгоградца желают видеть этот объект в списке реконструируемых в первую очередь.

При этом шесть проектов, представленных в рейтинге, предполагают продолжение благоустройства, уже начатого в предыдущие годы. Свежим в списке является лишь проект реконструкции Сурского сквера.