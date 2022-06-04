Общество

Волгоградский художник рассказал губернатору о своих мечтах

Общество 04.06.2022 15:30
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04.06.2022 15:30


Заслуженный художник России Сергей Щербаков, сегодня, 4 июня, показывал свои работы интересному гостю. Как сообщает ИА «Высота 102», мастер показал свою мастерскую и рассказал о своих проектах и мечтах главе региона Андрею Бочарову. 

Известно, что на встрече губернатор обсудил с художником создание новых креативных общественных пространств в Волгограде в призме 10-летней программы развития города. Щербаков продемонстрировал свои работы, затронул текущие проекты и рассказал, над чем хотел бы поработать в ближайшем будущем. 


Губернатор предложил Сергею Щербакову подключиться к формированию концепции преображения Сурского сквера. Общественное пространство входит в единый культурно-познавательный кластер, формирующийся в центре города.

Сергей Щербаков хорошо известен и любим волгоградцами. Именно ему принадлежит авторство таких скульптур, как «Ангел-хранитель города» в сквере имени Саши Филиппова в Ворошиловском районе, «Автомобилист» на улице Комсомольской в центре Волгограда, «Медикам Царицына-Сталинграда-Волгограда» перед медакадемией. Также в послужном списке художника памятники легендарному летчику Алексею Маресьеву в Камышине и художнику Виктору Лосеву на Центральной набережной и других. 


Работы волгоградского скульптора приобретают частные коллекционеры из Италии, Германии, Испании, Франции и Китая. За границей высоко оценивают творчество мастера. Так, скульптурная композиция «Скорбящая» установлена на Россошинском мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области, а также в Лондоне, в парке Имперского военного музея. 

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