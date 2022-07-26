МЧС предупредило о разгуле стихии в Волгоградской области в ближайшие часы

В период с 13.00 до 15.00 в Волгоградской области 26 июля снова ожидаются неблагоприятные погодные условия, в связи с чем, сообщает ИА «Высота 102», ГУ МЧС по региону призывает жителей соблюдать меры безопасности.

– Днем и до конца суток местами по территории Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра порывами до 20-25 м/с, – сообщили в чрезвычайном ведомстве со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС. – При получении информации о сильном ветре следует соблюдать меры безопасности.

Напомним, что дожди с грозами и усилением ветра до штормовых значений наблюдаются в Волгоградской области с середины прошлой недели. Накануне в городе Ленинске в результате разгула стихии сорвало крышу с детского сада. Временно воспитанники переведены в другое образовательное учреждение.

В случае опасности следует звонить по номеру 101 с мобильного телефона и по номеру 01 со стационарного. Также о ЧП необходимо сообщать по номеру 112.