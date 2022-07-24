Общество 24.07.2022 16:12
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24.07.2022 16:12
Замена лифтового оборудования по программе капремонта принесла жителям многоквартирного дома в Волгограде не радость, а сплошные мучения. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы дома №7 по улице Репина в Краснооктябрьском районе Волгограда, новый лифт, который они ждали почти два месяца, проработал от силы несколько недель и сломался.
- В УК «Тандем», которая обслуживает наш дом, сообщили, что сгорел мотор и требуется замена оборудования в рамках гарантийного ремонта. Письма куда следует, они уже написали и отправили. Говорят: ждите. Сроки не называют, но примерно месяца два, не раньше. Получается, что май и все лето мы должны ходить пешком. Овощи с дачи, чемоданы, велосипеды, детские коляски – все таскаем на себе. Когда закончится это безобразие – неизвестно. Спасибо фонду капремонта, - говорят жильцы.
По их словам, лифт не работает с 3 июля, но за все это время жильцам даже не потрудились объяснить, что происходит. Никакого объявления на подъезде дома, где не работает лифт, так и не появилось. Зато есть информация о том, куда и по каким телефонам следует звонить в случае поломки оборудования.
В ООО «Волгоградлифт» вначале отвечали, что с лифта сняли оборудование на диагностику. Позже диспетчеры советовали звонить раздраженным жильцам в фонд капремонта и выяснять у них, когда включат лифт.
В региональном фонде капремонта ИА «Высота 102» сообщили, что в многоквартирном доме №7 по улице Репина подрядчик ООО «ИЛС», согласно заключенному договору, проводил замену лифтов в трех подъездах. Строительный контроль осуществляло ООО «ПСК Промстрой». Вновь смонтированное лифтовое оборудование в этой девятиэтажке было запущено в эксплуатацию 17 мая 2022 года после получения управляющей организацией, обслуживающей указанный жилой дом, акта ввода лифтов в эксплуатацию, выданного Нижнее-Волжским управлением Ростехнадзора. Лифты, как указано в ответе фонда капремонта, изготовлены на предприятии ООО «Могилевлифтмаш» в Белоруссии.
- В адрес Фонда поступило обращение ООО «Тандем» от 18.07.2022 № 11619вх по вопросу нарушения работы лифтового оборудования подъезда №3 МКД. Фонд направил в адрес Подрядчика 20.07.2022 требование о проверке доводов, указанных в обращении, а в случае подтверждения, устранения недостатков монтажа лифтового оборудования. На основании полученного 20.07.2022 ответа, Подрядчиком проведена предварительная диагностика лифтового оборудования и направлен запрос на завод-изготовитель для устранения неисправности в рамках гарантийных обязательств по договору, - говорится в ответе фонда капремонта Волгоградской области.
Если неисправность не устранят, то этот вопрос будет решаться в судебном порядке, поясняют в этой организации.
Причину поломки лифта и сроки ремонта оборудования фонд капремонта не указал. Также в этой организации не стали отвечать на вопрос редакции о том, как часто ломаются новые лифты, которые в массовом порядке сейчас меняют по программе капремонта в Волгограде.
ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.
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